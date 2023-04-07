Vivo T2 5G Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Vivo T2 5G Geekbench puanları ile gündeme geldi. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli T2 5G'nin Geekbench testinde sergilediği performansa dair tüm detaylar haberimizde.

Vivo T2 5G Geekbench Puanları ile Dikkat Çekti

Vivo marka yeni akıllı telefon modeli T2 5G'nin Geekbench testinde sergilediği performans gün yüzüne çıktı. V2240 model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 678, çoklu çekirdek testinde ise 1933 puan aldı.

Telefonda Snapdragon 695 5G işlemcisinin yer aldığı ileri sürülüyor. Geekbench testine göre telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Vivo T2 5G ve T2x 5G modellerinde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranın bulunacağı iddia ediliyor. Her iki telefonun da 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Vivo T2 5G Ne Zaman Çıkacak?

T2 5G ve T2x 5G isimli akıllı telefon modellerinin 11 Nisan tarihinde Hindistan'da satışa sunulacağı iddia ediliyor. Telefonların diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşan Vivo'nun yeni mobil cihazları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.