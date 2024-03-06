vivo T3 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo T3 5G modeli, bugün sertifikasyon sitelerinde görüntülendi ve özellikleri ortaya çıktı.

Önceki söylentilere göre gücünü Qualcomm 778G tarafından alacak olan vivo T3’ün işlemcisinin MediaTek imzalı olacağı bilgisi bugün ortaya çıkı. Mart ayının sonunda tanıtılması planlanan bu yeni orta segment telefon, önceki sızıntılara göre MediaTek Dimensity 7200 işlemci ve Android 14 işletim sistemi ile güçlendirilecek.

vivo T3'ün Özellikleri

Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana ve Sony IMX882 sensörlü ana kameraya sahip olacak. Ayrıca, Bluetooth 5.3 desteği sayesinde 5G uyumluluğunu sağlayacak. Ön tarafında 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel taşıyacak.

Arka tarafta ana kamera olarak Sony IMX882 sensörü kullanıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre, arka tarafta üç kamera bulunacak ve diğer kameraların 8 + 2 Megapiksel olduğu düşünülüyor.

Vivo T3 5G'nin uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.