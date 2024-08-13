Fiyat Performans Canavarı vivo T3 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Bu yıl içerisinde T3, T3 Lite ve T3x modellerini kullanıcılara sunan vivo, şimdi de serinin en güçlüsünü piyasaya sürmek için geri sayıma geçti: T3 Pro. Son raporlar, tanıtım öncesi akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seriyor. Peki, cihaz nasıl görünecek ve neler sunacak?

vivo T3 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

SmartPrix, yaklaşan vivo T3 Pro modelinin tasarımını ortaya koydu. Buna göre, akıllı telefon serinin diğer modellerinden farklı olarak tasarım konusunda iQOO 12'ye benzerlik gösterecek. Bu kapsamda, sol tarafta üç kamera lensi ve bir LED flaştan oluşan oval bir kamera kurulumu yer alacak.

Akıllı telefonun ön cephesinde ise orta ve üst segmentte sıkça tercih edilen delikli bir ekran tasarımı bizleri karşılayacak. Sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranıyla gelmesi beklenen modelin bugüne dek sızdırılan teknik özellikleri ise şu şekilde;

Özellik Detaylar İşlemci (SoC) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Ekran AMOLED, 120Hz (tahmini) Ana Kamera 50MP Sony Sensör Batarya Kapasitesi 5,500mAh Cihaz Kalınlığı 7.49mm Fiyat (tahmini) INR 23,999 (yaklaşık USD 290) Çıkış Tarihi Eylül 2024 (tahmini)