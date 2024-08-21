Amiral Gemisi Katili: vivo T3 Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı T3 Pro modeliyle ilgili somut gelişmeler yaşanıyor. Daha önce performans testlerinde görünen ve neler sunacağına dair fikirler veren akıllı telefon şimdi de tanıtım tarihi ortaya çıktı.

vivo T3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo, son yaptığı paylaşımla uzunca bir süredir gündemi meşgul eden vivo T3 Pro modelinin 27 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı. İlk etapta Hindistan'da satışa çıkması beklenen akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise şimdilik bir detay mevcut değil.

Geçmiş raporlara göre akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci mevcut olacak. Bununla birlikte, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran bizleri karşılayacak. 5,500 mAh'lik bir pilden beslenecek modelin şimdiye dek ortaya çıkan teknik özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar İşlemci (SoC) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Ekran AMOLED, 120Hz (tahmini) Ana Kamera 50MP Sony Sensör Batarya Kapasitesi 5,500mAh Cihaz Kalınlığı 7.49mm Fiyat (tahmini) INR 23,999 (yaklaşık USD 290) Çıkış Tarihi Eylül 2024 (tahmini)

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