Amiral Gemisi Katili vivo T3 Ultra İçin Geri Sayım: Özellikleri Ortaya Çıktı!
Sektör kaynakları, bir süredir gündemi meşgul eden Vivo T3 Ultra'nın kilit özelliklerini ortaya koydu. İşte vivo T3 Ultra özellikleri!
vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı T3 Ultra için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde performans testlerinden görünen akıllı telefonun şimdi de kilit özellikleri paylaşıldı. Peki, vivo T3 Ultra tam olarak neler sunacak?
vivo T3 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı
91mobiles, bir süredir gündemi meşgul eden Vivo T3 Ultra'nın kilit özelliklerini ortaya koydu. Buna göre, akıllı telefonda 1.5K çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık sunan kavisli AMOLED bir ekran mevcut olacak.
Ürüne güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9200 Plus olacak. 8/12 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkacak modelin Geekbench skorları ise tek çekirdek performansında 1.854, çok çekirdeklide ise 5.066.
İşte vivo T3 Ultra özellikleri;
|Özellik
|Vivo T3 Ultra
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|AnTuTu Skoru
|160K+
|Ekran
|Kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık
|Su ve Toz Geçirmezlik
|IP68 Sertifikası
|Ana Kamera
|OIS destekli Sony IMX921
|RAM
|8/12 GB
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Model Numarası
|V2426
|Tahmini Fiyat
|Rs 30,000 (~$360)
|Piyasaya Çıkış Tarihi
|Muhtemelen Eylül başlarında
Vivo T3 Ultra Performans Testinde: İşte Özellikleri
Vivo T3 Pro modelinin tanıtılmasının üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen T3 serisinin yeni üyesi ortaya çıktı. İşte Vivo T3 Ultra performans testi!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!