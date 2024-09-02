Amiral Gemisi Katili vivo T3 Ultra İçin Geri Sayım: Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı T3 Ultra için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde performans testlerinden görünen akıllı telefonun şimdi de kilit özellikleri paylaşıldı. Peki, vivo T3 Ultra tam olarak neler sunacak?

vivo T3 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı

91mobiles, bir süredir gündemi meşgul eden Vivo T3 Ultra'nın kilit özelliklerini ortaya koydu. Buna göre, akıllı telefonda 1.5K çözünürlük ve 4500 nit maksimum parlaklık sunan kavisli AMOLED bir ekran mevcut olacak.

Ürüne güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9200 Plus olacak. 8/12 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkacak modelin Geekbench skorları ise tek çekirdek performansında 1.854, çok çekirdeklide ise 5.066.

İşte vivo T3 Ultra özellikleri;

Özellik Vivo T3 Ultra İşlemci MediaTek Dimensity 9200 Plus AnTuTu Skoru 160K+ Ekran Kavisli AMOLED, 1.5K çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık Su ve Toz Geçirmezlik IP68 Sertifikası Ana Kamera OIS destekli Sony IMX921 RAM 8/12 GB İşletim Sistemi Android 14 Model Numarası V2426 Tahmini Fiyat Rs 30,000 (~$360) Piyasaya Çıkış Tarihi Muhtemelen Eylül başlarında