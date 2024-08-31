Vivo T3 Ultra Performans Testinde: İşte Özellikleri
Vivo T3 Pro modelinin tanıtılmasının üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen T3 serisinin yeni üyesi ortaya çıktı. İşte Vivo T3 Ultra performans testi!
Vivo T3 Pro modelinin tanıtılmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmiş olmasına rağmen T3 serisinin yeni üyesi ortaya çıktı. Vivo T3 Ultra olarak adlandırılması beklenen telefon, Geekbench performans testinde boy gösterdi ve özellikleri sızdırıldı.
Vivo T3 Ultra Performans Testinde Boy Gösterdi
Geekbench 6.3 sürümünün tek çekirdek testinden 1854, çoklu çekirdek testinden ise 5066 puan alan telefonun MediaTek Dimensity 9200+ işlemciye ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. 6.77 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızının yanı sıra 4500 nit parlaklık sunması bekleniyor.
8 GB / 12 GB RAM seçeneklerine 128 GB / 256 GB depolama alanının eşlik etmesi beklenirken 5500 mAh kapasiteli batarya 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 50 Megapiksel Sony IMX921 ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameranın eşlik edeceği Vivo T3 Ultra iki renk seçeneğine sahip olacak.
Vivo T3 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Vivo'nun T3 serisi T3, T3x ve T3 Lite olmak üzere üç akıllı telefona ev sahipliği yapıyordu. Vivo T3 Pro modelinin tanıtılmasıyla bu sayı dörde çıktı.
Telefonun fiyatının 334 dolar seviyelerinde olacağı düşünülüyor. Vivo T3 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.