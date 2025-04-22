7300 mAh Batarya: Vivo T4 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Vivo T4 5G resmi olarak tanıtıldı. T serisinin bir parçası olan bu telefonun 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 5000 nit maksimum parlaklığın yanı sıra HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

Vivo T4 5G Özellikleri ve Fiyatı

12 GB'a kadar RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkan Vivo T4 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden alıyor. 2.5 GHz'e kadar çıkabilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretildi ve Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefonun arka tarafında Sony IMX882 sensörün kullanıldığı 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Hem ön hem de arka kameralar ile 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Vivo T4 5G'nin 7300 mAh kapasiteli bataryası 90W hızlı şarj ve 7.5W ters şarj desteğine sahip. MIL-STD-810H ve IP65 sertifikaları bulunan telefon 199 gram ağırlığında ve iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör ve USB-C portu diğer özellikler arasında yer alıyor.

Vivo, Funtouch OS 15 ve Android 15 ile kutudan çıkan T4 5G için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan başlangıç modelinin fiyatı yaklaşık 260 dolar. 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyon ise 300 dolar fiyat etiketine sahip.