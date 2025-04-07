Bu Telefonun Powerbank'ten Farkı Yok! Devasa Bataryalı vivo T4'ün Özellikleri Netleşti

vivo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu vivo T4 modelini çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, birkaç gün önce cihazla ilgili ilk ipuçlarını paylaşmıştı. Şimdi ise Vivo T4’e dair daha fazla detay gün yüzüne çıktı. Yeni sızıntılar sayesinde hem ekran özellikleri hem de işlemcisi netleşmiş oldu.

vivo T4'ün Bazı Özellikleri Netleşti

Son gelen bilgilere göre söz konusu model, dört kenarı kavisli AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran 5000 nit tepe parlaklığını destekleyecek. Böylelikle güneş ışığında bile görünürlük sağlayacak.

Cihaz, Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. AnTuTu performans testinde 820 binin üzerinde puan alan yonga seti, vivo T4'ü destekleyecek.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan bilgilere göreyse telefonun ekranı 6.67 inç boyutunda olacak. FHD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı da sunacak. Ayrıca 7300 mAh boyutunda devasa bir bataryadan güç çekecek. Bu da modelin uzun pil ömrüyle adından söz ettireceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T4 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.