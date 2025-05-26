vivo'dan Türkiye'ye 5G Müjdesi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin ülkemizdeki yetkilileri, vivo'nun Türkiye’ye dair planları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İşte detaylar!

vivo, 5G’yi Türkiye’ye de Entegre Etmeye Hazır

vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin Türkiye planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. vivo'nun 5G teknolojilerinde öncü rol üstlendiğini belirten Tahtacı, şirketin bu alandaki yaklaşımını şöyle ifade etti:

Mobil cihazların performansını artırmak ve kullanıcıların günlük deneyimini daha hızlı, sorunsuz ve verimli hale getirmek için hem donanım hem de yazılım alanında yatırımlar yapıyoruz. Bugün, ürünlerimizle dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumdayız. Tüketicilerin beklentilerini iyi analiz eden bir marka olarak, 5G bağlantı teknolojilerine ciddi yatırımlar yapıyor ve bu teknolojileri günlük yaşama entegre ediyoruz.

5G teknolojisiyle ilgili vivo’nun Türkiye'deki hedeflerini de paylaşan Tahtacı, “Türkiye’de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile 5G teknolojisine uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında, cihazlarımızın bu operatörlerin ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri yapıyoruz.

Ayrıca, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla ortak kampanyalar, özel cihaz teklifleri ve teknik iş birlikleri gibi stratejik ortaklıklara da açığız. Amacımız, Türkiye’deki tüm büyük operatörlerde kullanıcılarımıza kesintisiz ve yüksek performanslı bir bağlantı sunmak.”

Tahtacı, 5G teknolojisinin yeni nesil vivo telefonlara entegrasyonu hakkında şunları söyledi: “Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 5G teknolojisini cihazlarımıza tam entegre ediyor, sistemlerimizi bu yeni nesil bağlantıya göre optimize ediyoruz.

5G teknolojisi ile birlikte yoğun multimedya kullanımı ya da mobil oyun gibi senaryolarda ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine karşı da süper iletken sıvı soğutma sistemi kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın 5G ile yaşayabileceği tüm zorlukları öngörüyor ve yeni nesil ürünlerimizi bu ihtiyaçlara göre tasarlıyoruz. Bununla birlikte, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak en büyük önceliğimiz; bu doğrultuda yeni modellerimizi geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştiriyoruz.”

Dünyada 5G ağlarının yaygınlaşması ve akıllı cihazların günlük hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte, mobil teknoloji dünyası şimdiden 6G'yi konuşmaya başladı. vivo İletişim Araştırma Enstitüsü’nden İletişim Teknolojileri Standartları Uzmanı Rakesh Tamrakar, 6G ile ilgili şunları söyledi: