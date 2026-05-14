50 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Yolda! Çeviri Yapıyor, Soruları Yanıtlıyor

Realme, yeni kablosuz kulaklığını tanıtmak için hazırlıklara başladı. Marka, Realme Buds Air 8 Pro olarak adlandırdığı modelin tanıtım tarihini açıkladı. Bununla birlikte cihaz için geri sayım resmen başladı. Yeni kulaklık özellikle gürültü engelleme ve pil ömrü konusunda çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini üzerine çekecek.

Realme Buds Air 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Buds Air 8 Pro, 22 Mayıs 2026 tarihinde Realme 16T 5G ve Realme Watch S5 ile birlikte tanıtılacak. Hatırlatmak gerekirse 53 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Realme Buds Air 7 Pro da 2025 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Realme Buds Air 8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Buds Air 7 Pro, 450 yuan (3 bin 18 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni kulaklık, önceki modele göre önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek. Bunu göz önüne aldığımızda Realme Buds Air 8 Pro'nun da 500 yuan (3 bin 354 TL) civarında fiyat etiketine sahip olabileceğini söylemek mümkün. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 6 bin TL'yi bulabilir.

Realme Buds Air 8 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an birçok Realme kulaklık satılıyor. Bunlara örnek olarak Realme Buds Air 6 Pro, Buds T100 ve T110 verilebilir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda Realme Buds Air 8 Pro'nun da türkiye'dekie kullanıcılarla buluşma ihtimali yükseliyor. Elbette ki konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planlarda değişiklik olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Realme Buds Air 8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 55 dB'e kadar gürültü engelleme

ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Konuşma için 6 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma

Pil Ömrü: Toplamda 50 saate kadar

Birden Fazla Bağlantı: Telefon, tablet ve PC arasında eş zamanlı bağlantı desteği

Ses Kalitesi: 11 mm ve 6 mm çift sürücülü Premier DAC, Hi-Res Audio Wireless ve LHDC desteği

Yapay Zeka Desteği: Yapay zeka destekli asistan, çeviri ve dahasına erişim imkânı sunan NEXTAi

Realme Buds Air 8 Pro, Ne Kadar Gürültüyü Engelleyecek?

Realme Buds Air 8 Pro, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Özellikle sabit seslerde oldukça etkili olacaktır. Örneğin arka planda klima veya toplu taşıma uğultusu varsa bunları ciddi ölçüde bastıracaktır. Bu arada sesli görüşmeler için de yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği bulunacak. 6 mikrofonla desteklenen bu sistem, kullanıcıların sesinin ön plana çıkmasını sağlayacak.

Realme Buds Air 8 Pro'da Çeviri Özelliği Olacak mı?

Realme Buds Air 8 Pro'nun öne çıkan yönlerinden biri, yapay zeka destekli çeviri özelliğine sahip olması. NEXTAi sistemi sayesinde kulaklık yalnızca müzik dinlemek için kullanılabilecek bir cihaz değil, çevirmen işlevi de görüyor. Böylece yabancı dil bariyeri de ortadan kalkıyor.

Realme Buds Air 8 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Cihazın toplamda şarj kutusuyla 50 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtildi. Çoğu kullanıcının günün tamamında kulaklık kullanmadığını göz önünde bulunduracak olursak cihaz pek çok kişinin bir hafta boyunca şarja ihtiyaç duymadan müzik dinlemesine imkân sağlayacaktır. Realme Buds Air 7 Pro ise şarj kutusu dâhil toplamda 48 saate kadar pil ömrü sunan model olarak piyasaya sürülmüştü.

Editörün Yorumu

Realme Buds Air 8 Pro'nun özellikle yapay zeka destekli asistan ve çeviri gibi özelliklerle öne çıkacak bir model olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan aktif gürültü engelleme konusunda da epey iddialı olacak gibi görünüyor. Şarj kutusuyla 55 saate kadar pil ömrü sunması, cihazını sık sık şarj etmek istemeyenler için ciddi bir avantaj oluşturacaktır.