vivo V29 5G Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen vivo V29 5G, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Bununla beraber vivo marka yeni akıllı telefon modelinin Geekbench testinde sergilediği performans belli oldu. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

vivo V29 5G Geekbench Puanları Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde vivo V29 Lite isimli akıllı telefon modeli tanıtılmııştı. Gerçekleştirilen tanıtımın ardından V29 serisindeki diğer model olan V29 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun Geekbench testinde sergilediği performans ortaya çıktı.

vivo V29 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon tekli çekirdek testinde 1000 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2803 puan aldı. Peki, Android 13 işletim sistemiyle beraber gelecek cihazda 8 GB RAM'in yer alması bekleniyor. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Geekbench testinde ortaya çıkan bilgiler, söz konusu modelin Snapdragon 778G Plus işlemcisine sahip olacağını gösteriyor. Peki, vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon V29 5G ne zaman piyasaya sürülecek?

vivo V29 5G Ne Zaman Çıkacak?

vivo V29 5G isimli akıllı telefon modelinin haziran ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama olmadığından dolayı telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini de belirtmek gerekiyor.

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