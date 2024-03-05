64 MP Kameralı vivo V29 Lite İndirime Girdi: Fiyatı Ne Kadar?

vivo V29 Lite'ın fiyatı tekrar düştü. Android 13 yüklü halde ve altın ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. vivo v29 Lite'ın fiyatı, 15.999 TL'den 14.999 TL'ye düştü.

vivo V29 Lite Özellikleri

RAM: 8 GB

Dahili depolama: 256 GB

Ekran boyutu: 6.78 inç

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Hat sayısı: çift hat

Maksimum ekran parlaklık değeri: 1.300 nit

Hızlı şarj özelliği: 44 watt

Bunlar dışında, telefonda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu da telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. vivo V29 Lite, saniyede 30 kare Full HD video kaydedebiliyor.

Kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme sistemi içeriyor. Bu özellik, videolarda ve fotoğraflarda olası titreşimi azaltmaya yarıyor. Bu kamera dışında telefonda 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kameraları bulunuyor.

Yüz tanıma özelliği de bulunan bu cihaz, kullanıcılar tarafından fiyat performans olarak oldukça beğeniliyor.