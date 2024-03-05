64 MP Kameralı vivo V29 Lite İndirime Girdi: Fiyatı Ne Kadar?
Özellikleriyle dikkat çeken vivo V29 Lite’ın fiyatı indirime girdi. Akıllı telefonun güncel fiyatı ne kadar? İşte detaylar!
vivo V29 Lite'ın fiyatı tekrar düştü. Android 13 yüklü halde ve altın ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. vivo v29 Lite'ın fiyatı, 15.999 TL'den 14.999 TL'ye düştü.
vivo V29 Lite Özellikleri
- RAM: 8 GB
- Dahili depolama: 256 GB
- Ekran boyutu: 6.78 inç
- Batarya kapasitesi: 5000 mAh
- Hat sayısı: çift hat
- Maksimum ekran parlaklık değeri: 1.300 nit
- Hızlı şarj özelliği: 44 watt
Bunlar dışında, telefonda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu da telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. vivo V29 Lite, saniyede 30 kare Full HD video kaydedebiliyor.
Kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme sistemi içeriyor. Bu özellik, videolarda ve fotoğraflarda olası titreşimi azaltmaya yarıyor. Bu kamera dışında telefonda 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kameraları bulunuyor.
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
Yüz tanıma özelliği de bulunan bu cihaz, kullanıcılar tarafından fiyat performans olarak oldukça beğeniliyor.
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