vivo V29 Lite Özellikleri Sızdırıldı
Yakında tanıtılması beklenen vivo V29 Lite özellikleri ile gündeme geldi. Peki, vivo'nun yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte cihaza dair ayrıntılar!
vivo V29 Lite özellikleri ortaya çıktı. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli yüksek yenileme hızı ve batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. vivo marka yeni mobil cihaza dair detaylar haberimizde.
vivo V29 Lite Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 695
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modelinin donanım bileşenlerine dair önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yer alacağı söyleniyor. Telefonun arka yüzeyinde ise 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera eşlik edecek.
Telefonun ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 5000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefonun 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Bağlantı tarafında 5G, 4G LTE, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth ve bir USB Type-C bulunabilir.
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Son birkaç yılda birçok kamera şirketinin akıllı telefon üreticileriyle iş birliği yaptığını gördük. Yakın zamanda Leica Xiaomi ile, ZEISS vivo ile ve Hasselblad OPPO ve OnePlus ile iş birliği yaptı.
Önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen vivo V29 Lite modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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