vivo V29 Lite Özellikleri Sızdırıldı

vivo V29 Lite özellikleri ortaya çıktı. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli yüksek yenileme hızı ve batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. vivo marka yeni mobil cihaza dair detaylar haberimizde.

vivo V29 Lite Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modelinin donanım bileşenlerine dair önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yer alacağı söyleniyor. Telefonun arka yüzeyinde ise 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera eşlik edecek.

Telefonun ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 5000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefonun 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Bağlantı tarafında 5G, 4G LTE, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth ve bir USB Type-C bulunabilir.

Önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen vivo V29 Lite modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.