Canon, Akıllı Telefon Sektörüne Giriyor: Peki Hangi Markayla?

Son birkaç yılda birçok kamera şirketinin akıllı telefon üreticileriyle iş birliği yaptığını gördük. Yakın zamanda Leica Xiaomi ile, ZEISS vivo ile ve Hasselblad OPPO ve OnePlus ile iş birliği yaptı.

Şimdi de sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Weibo'da emektar kamera üreticisi Canon'un akıllı telefon üreticileriyle iş birliği yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Canon Hangi Markayla Ortaklık Yapacak?

Xiaomi, vivo, OPPO ve OnePlus'ın hâlihazırda kamerayla ilgili şirketlerle ortaklıkları olmasına rağmen Canon için belirli bir ortaktan söz edilmiyor. Bu noktada geriye ASUS, Google, HONOR, HUAWEI, Motorola, Realme ve Samsung gibi adaylar kalıyor.

Bu ortaklıkların genellikle kamera şirketinin görüntü ayarlamasına katkıda bulunduğu veya daha iddialı anlaşmalardan bazılarının yeni yazılım özellikleri ve donanım (örneğin lensler) ile sonuçlandığı görülüyor.

Canon ile bir akıllı telefon üreticisi arasında gelecekte kurulacak olası bir ortaklığın bir marka çalışmasından öteye gidip gitmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.