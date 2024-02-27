vivo V30 Pro Lansmanı Yaklaşıyor: Fotoğrafçılık Özellikleriyle Dikkat Çekiyor!

vivo, Zeiss iş birliğiyle gelecek olan ve kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken vivo V30 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki kullanıcılar telefondan neler beklemeli?

vivo'nun Zeiss ile iş birliği, büyük oranda üst kalite telefonlara üst düzey kameralar getirmeye odaklanıyor. Buna rağmen vivo'nun vivo V30 Pro modeli orta segment telefonlar arasında yer alsa da üst segment telefonlardaki kadar kaliteli kameralara sahip olacak.

vivo V30 Pro Fotoğrafçılık Noktasında Neler Sunuyor?

28 Şubat'ta resmî lansmanı yapılması beklenen vivo V30 Pro modelinin tanıtım afişleri de şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda. Afişlerde telefonun arka kamera ünitesi dikkat çekerken, Zeiss kamera sistemi ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS)'in bulunacağı görülebiliyor.

vivo V30 Pro, farklı ışık koşullarında profesyonel düzeyde çekimler yapabilmek adına birçok farklı çekim moduyla geliyor. Bunların yanı sıra Zeiss iş birliği sayesinde Zeiss Sinematik Video Bokeh ve Zeiss Doğal Renk modu da telefondaki yerini alacak. Kullanıcılar bu modlar aracılığıyla gerçeğe oldukça yakın renklerde veyahut sinema renkleriyle çekimler yapabilecek.

vivo V30 Pro her ne kadar fotoğrafçılık özellikleriyle ön plana çıkıyor olsa da teknik özellikleri de oldukça dikkat çekiyor. 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve kavisli bir AMOLED ekranla gelen vivo V30 Pro, gücünü Snapdragon 7 Gen 3'ten alıyor. Cihaz ayrıca 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 5.000 mAh pil ile geliyor.

Peki sizin vivo V30 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.