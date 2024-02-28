Üçlü Kameraya Sahip vivo V30 Pro Tanıtıldı!

Çinli şirket, bir süredir iddialar ve sızıntılarla gündemde olan vivo V30 Pro'nun çıkışını duyurdu.

V30 Pro, çeşitli mağazalarda tanıtım posterleriyle sergilenmeye başlanmıştı ve bugün tanıtıldı.

Telefon, OIS destekli 50 megapiksel ana, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Modelde henüz netlik kazanılmasa da MediaTek'in Dimensity 8200 yonga setini içerecek. Gece gökyüzü siyahı, kabuk beyazı ve deniz yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

vivo V30 Pro'nun Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Dahili Depolama: 518 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Ekran Çözünürlüğü: 1260x2800

Ürünün teknik özelliklerinden sonra en dikkat çeken kısmı bütçe dostu olması. Telefonun fiyat bilgisi ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.