Üçlü Kameraya Sahip vivo V30 Pro Tanıtıldı!
vivo yeni V30 Pro modelini tanıttı. Kamerasıyla dikkat çeken cihaz yepyeni özellikleriyle yakında satışa çıkacak. İşte detaylar!
Çinli şirket, bir süredir iddialar ve sızıntılarla gündemde olan vivo V30 Pro'nun çıkışını duyurdu.
V30 Pro, çeşitli mağazalarda tanıtım posterleriyle sergilenmeye başlanmıştı ve bugün tanıtıldı.
Telefon, OIS destekli 50 megapiksel ana, 2x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.
Modelde henüz netlik kazanılmasa da MediaTek'in Dimensity 8200 yonga setini içerecek. Gece gökyüzü siyahı, kabuk beyazı ve deniz yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
vivo V30 Pro'nun Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.78 inç
- Dahili Depolama: 518 GB
- Bellek (RAM): 12 GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
- Ekran Çözünürlüğü: 1260x2800
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
Ürünün teknik özelliklerinden sonra en dikkat çeken kısmı bütçe dostu olması. Telefonun fiyat bilgisi ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
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