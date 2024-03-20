Uygun Fiyatlı vivo V30'un Türkiye'deki Ön Sipariş Süreci Başladı!

vivo, V30 akıllı telefonu 20 Mart tarihi itibariyle internet üzerinden ön siparişe açıyor. vivo V30'un özellikle fotoğraf alanına ilgisi olan kullanıcıların dikkatini çekeceği bekleniyor, çünkü kamera ve flaşında birçok yeni özelliğe sahip.

Bunlardan ilk göze çarpanı akıllı telefonun flaşı. Normal bir flaşa göre 19 kat daha geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık yayan Star Işığı portresi özelliği bulunuyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar stüdyo kalitesindeki fotoğraflara sahip olabilecekler. Kullanıcılar, optimum sonuçlar elde etmek için ortam parlaklığı ve insanların kameraya olan uzaklığına göre parlaklığı akıllı bir şekilde ayarlayabiiliyor.

vivo V30 Özellikleri ve Fiyatı

vivo V30, pil garantisi veren ilk Android telefon olacak. Bu garanti 4 yıl boyunca geçerli olup telefonun pili %80'nin altına düşerse değişim ücretsiz olacak. V30, vivo V serisinin en yüksek pil kapasitesine sahip olan telefonu. Cihaz düşük güçte olsa bile Süper Pil Tasarrufu teknolojisi sayesinde uzun süre açık kalabiliyor.

Telefonun dayanıklı olduğu tek özellik pil değil. Toz ve su sıçramalarını önleyen IP54, günlük yaşamdaki kullanımı daha da güvenli hale getiriyor. Bunun dışında cihaz, -20°C ve 50°C arasında sıcaklık, 150 bin kez güç düğmesine basma ve 10 bin kez fişe takıp çıkarma testlerinden başarıyla geçti.

vivo V30 12 GB + 256 GB versiyonu 26.999TL, 12 GB + 512 GB versiyonu ise 29.999TL fiyatla ön satışa sunuldu. Ayrıca, Myvivoshop.com sitesi üzerinden sipariş veren kullanıcılar Murat Boz imzalı fotoğrafa da sahip olacak.

vivo V30'un Teknik özellikleri: