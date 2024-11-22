vivo V40 Serisi Dayanıklılığı ve Fotoğraf Kalitesiyle Göz Dolduruyor

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye'deki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni tanıttığı vivo V40 Serisi ise dayanıklılık odaklı tasarımı, ZEISS destekli kamera teknolojisi ve gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte vivo V40 serisinin öne çıkan detayları!

vivo V40: Zorlu Şartlara Karşı Üstün Dayanıklılık

IP68 sertifikasına sahip vivo V40, suya ve toza dayanıklılık standartlarını bir adım öteye taşıyor. Cihaz, 1,5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca çalışabiliyor ve -20°C ile 50°C arasında değişen sıcaklıklarda sorunsuz performans sunuyor. Ayrıca simüle edilmiş nemli ve tuzlu ortamlarda 72 saatlik testlerden başarıyla geçmiş durumda.

Günlük kullanımda karşılaşılabilecek kazalar da göz önünde bulundurularak tasarlanan V40, 42.000 düşürme testi ve 500 deformasyon testi gibi zorlu süreçlerden başarıyla çıkıyor. Bunun yanında, güç düğmesinin 150.000 kez basılma testinden başarıyla geçmesi, cihazın uzun ömürlü kullanım için hazır olduğunu kanıtlıyor.

Pil performansıyla da dikkat çekene vivo V40, yenilikçi malzeme yapısı ve akıllı pil sağlığı yönetim sistemi sayesinde 1.600 şarj döngüsü boyunca kapasitesinin %80’ini koruyabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılara özel bir avantaj olarak, pil sağlığı %80'in altına düşerse dört yıl boyunca ücretsiz pil değişim garantisi sunuluyor.

Fotoğraf tutkunları için geliştirilen ZEISS destekli lensler, vivo V40’ı bir mobil fotoğrafçılık aracı haline getiriyor. Yüksek çözünürlük, doğal renk doğruluğu ve profesyonel portre modu, kullanıcıların hikayelerini en iyi şekilde yansıtan kareler oluşturmasına olanak tanıyor.

Vivo V40 5G

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık

6,78 inç AMOLED, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 12 GB LPDDR4X

12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2

256 GB / 512 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera (Sony IMX921, OIS destekli) 50 MP ultra geniş açılı kamera 50 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 50 MP (92 derece geniş açı)

50 MP (92 derece geniş açı) Batarya: 5500 mAh, 80W hızlı şarj desteği

5500 mAh, 80W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 Diğer Özellikler: IP68 su ve toz direnci, ekran içi parmak izi sensörü, 5G desteği

IP68 su ve toz direnci, ekran içi parmak izi sensörü, 5G desteği Fiyatı: 29,999.00 TL

Vivo V40 Lite