Uygun Fiyatlı vivo V40 Serisi Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

vivo, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise adeta profesyonel fotoğraflar çekmenize imkan tanıyan yeni V40 modelleri oldu. Peki vivo V40 ve vivo V40 Lite modelinden oluşan bu seri, kullanıcılarına neler sunuyor? İşte vivo V40 Serisi özellikleri ve Türkiye fiyatı.

vivo V40 ve vivo V40 Lite, Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

vivo V40 256 GB: 20.999 TL

vivo V40 Lite 128 GB:16.499 TL

Uygun fiyatl olması ve buna rağmen sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çeken vivo V40'ın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 20.999 TL'den ön siparişe açıldı. vivo V40 Lite'ın ise 128 GB depolama alanı sunan versiyonu 16.499 TL. Üstelik her ikisi de ön siparişe özel 4.000 TL’ye varan indirim kuponu ve vivo TWS3e kablosuz kulaklık hediyesiyle vivo'nun resmi internet sitesinden sipariş verilebiliyor.

Peki vivo V40 ve vivo V40 Lite özellikler neler? 6.78 İnç boyutunda AMOLED bir ekran ile gelen vivo V40, 1260x2800 (FHD+) çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Özellikle fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda oldukça iddialı bir ekran ile kutudan çıktığını söylemek mümkün.

vivo V40 Lite ise daha da şaşırtarak 6.78 İnç büyüklüğünde yine AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine 1080x2400 (FHD+) çözünürlüğünde olan panel, tıpkı büyük abisinde olduğu gibi 120Hz tazeleme hızını destekliyor. Ancak kaputun altına baktığımızda işler viraz değişiyor.

vivo V40 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3'ünden alırken, V40 Lite yine aynı şirketin Snapdragon 6 Gen 1'ini kullanıyor. Her iki işlemci de özellikle günlük performansta iyi sonuçlar verirken, standart V40 modelinin öne geçtiğini söylemek mümkün. RAM tarafında ise V40 12 GB, V40 Lite ise 8 GB kapasiteye sahip. Her ikisinde de sanal RAM ile bu kapasite artırılabiliyor.

Kamera konusunda V40 50 MP ana kamera ve 50 MP geniş açı kamerasıyla geliyor. Ön tarafta ise yine 50 MP'lik bir sensör bizleri karşılıyor. V40 Lite ise 50 MP ana kamera, 8 MP ekstra geniş açı ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü bir dizilme ek olarak 32 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

Depolama alanında ayrılan ikili V40'ta 256 GB, Lite modelinde ise 128 GB alan sunuyor. Her iki telefon da 80W FlashCharge desteklerken, V40'ın 5500 mAh büyüklüğündeki pili 500 mAh daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazların tüm teknik özellikleri ise şu şekilde:

vivo V40 ve V40 Lite Teknik Özellik Tablosu