vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Performans Testinde! Neler Sunacak?

Geçen hafta V40 ailesini kullanıcıların beğenisine sunan Vivo, seriyi daha da genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son gelen bilgiler, şirketin uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Hatta vivo V40e olarak adlandırılan cihaz, kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı.

vivo V40e Performans Testinde

Vivo V40e, V2403 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1028, çok çekirdekli testlerden ise 2.938 puan almayı başardı. Bununla birlikte, bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da belli oldu.

Testlere giren prototipin MediaTek Dimensity 7300 işlemcisini çalıştırdığını belirtelim. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench veri tabanına göre, akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Ancak, farklı bellek seçeneklerinin de olabileceğini unutmamak önemli. Son olarak, modelin tanıtım tarihi ve diğer teknik özellikleriyle ilgili detaylar ise en azından şimdilik belli değil.