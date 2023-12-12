vivo ve UEFA, EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürüyor!

vivo, Almanya'daki EURO 2024 sırasında taraftarlar için unutulmaz deneyimler yaratmak adına UEFA ile ortaklık kurdu.

Turnuvanın resmî ortağı olarak vivo, Hamburg'daki UEFA EURO 2024 Finalleri Kura Çekimi sırasında en son akıllı telefon görüntüleme teknolojisini kullanarak hazırlıklarını da hızlandırdı.

Şirket, mükemmelliğe ve yeniliğe olan bağlılığını vurgulayarak turnuva boyunca heyecan verici anları yakalamayı ve paylaşmayı hedefliyor.

vivo ve UEFA, Taraftarlarla Bağlantı Kurmak İçin Çalışıyor

vivo'nun genel merkezinde yapılan bir toplantıda, temsilciler iş birliği planlarını görüştü ve X100 Pro'yu EURO 2024'ün resmî akıllı telefonu olarak tanıttı. vivo bu ortaklığı, yeni nesil teknolojilerini küresel olarak sergilemek ve futbol taraftarlarıyla bağlantı kurmak için bir fırsat olarak görüyor.

Kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen X100 serisi, kullanıcıların turnuvadaki en çarpıcı anları yakalaması ve paylaşması için en son görüntüleme özelliklerine sahip olacak.

Gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve ZEISS ile iş birliği ile bilinen seri, profesyonel içerik oluşturma ve günlük kullanım için de üstün performans sunuyor.