vivo X100 Serisi Global Çapta Piyasaya Sürülecek: Lansman Tarihi Belli Oldu!

Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri olan vivo, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi X100 serisini tanıtmıştı. Yaklaşık bir aydır seri yalnızca Çin'de mevcut ancak bu durum değişmek üzere.

Çinli şirket, her iki amiral gemisinin de 14 Aralık'tan itibaren global çapta piyasaya sürüleceğini ve satın alınabileceğini doğruladı. Bilgi doğrudan vivo'nun 14 Aralık'ta gerçekleşecek lansman etkinliğinden bahseden uluslararası web sitesinden geliyor. Şirket saat dilimi hakkında bir şey söylemediği için şimdilik lansman saatine yönelik bir bilgi yok.

vivo X100 Serisi Globalde Ne Kadar Olacak?

Dikkat çeken bir diğer husus ise telefonların yalnızca siyah ve mavi versiyonlarının Çin dışında satın alınabilecek olması. Ayrıca fiyattan bahsedilmiyor ancak telefonların Çin fiyatlarından daha yüksek fiyatlara sahip olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse vivo X100 ve X100 Pro Çin'de siyah, mavi, turuncu ve beyaz renklerde sırasıyla 550 dolar ve 685 dolardan satışa sunulmuştu. Konfigürasyona bağlı olarak vivo X100 ve X100 Pro'nun fiyatı sırasıyla 700 dolar ve 825 dolara kadar çıkabiliyordu.

Hem vivo X100 hem de X100 Pro, MediaTek'in yeni Dimensity 9300 işlemci ve 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB dâhili bellek ile geliyor. Ayrıca telefonlar 120Hz yenileme hızına sahip büyük 6,78 inç AMOLED ekranlara sahipler.

Şimdilik global lansmanın hangi ülkeleri kapsadığını ve bunlar arasında Türkiye'nin de olup olmayacağını bilmiyoruz ancak lansman tarihine oldukça az bir süre kaldığından çok yakında öğrenmeyi bekliyoruz.