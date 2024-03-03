vivo X Fold 3 Yakında Tanıtılabilir: Çıkış Tarihi Ne Zaman?

vivo, katlanabilir telefonları üzerinde çalışmalara devam ediyor. Şirket çok yakında, X Fold 3 serisini, kullanıcılarına sunacak.

Telefon hakkındaki söylentiler ve sızıntıların artmasının, lansmanın yakınlaştığının göstergesi olduğu tahmin ediliyor.

vivo X Fold 3 Özellikleri

Yaklaşan Vivo X Fold 3, V8073L0E0-CN model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Şirket telefonla ilgili hiçbir özelliği açığa çıkarmıyor fakat tanıtımının yapılacağına dair detaylar veriyor. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X Fold 3’ün mevcut önemli modeli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek ilk katlanabilir telefon olacağını duyurdu. X Fold 3 Pro’nun da benzer bir durumla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Qualcomm, TSCM işlemcisi ile işbirliklerine devam ediyor. İşlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Bununla beraber Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi de bulunuyor.

Modelin kamerası, 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 64 Megapiksel periskop sensörlerinden oluşuyor. Ayrıca ana kamera, 60 FPS hızında ve 4K video çekebiliyor.

vivo'nun mart ayında büyük bir etkinlik düzenleyip vivo X Fold 3 ve vivo X Fold 3 Pro'yu tanıtacağı tahmin ediliyor.