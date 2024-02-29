vivo X Fold 3, Mac Entegrasyonuyla Geliyor!

vivo son dönemde gerek ülkemizde gerek globalde yeni ve benzersiz modelleriyle dikkat çekmeyi başardı. Şimdi ise vivo X Fold 3 ile şirket katlanabilir telefon sektörüne yeni bir soluk getirmenin peşinde.

Merakla beklenen vivo X Fold 3'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri macOS arayüzünü yansıtma özelliği olacak. Özellikle Apple ekosistemini sıkça kullanan kullanıcılar, ekosistemden çıkmak zorunda kalmadan farklı bir markanın telefonunu kullansa da bu özellikten yararlanabilecek.

Şimdilik bu özelliğin nasıl kullanılacağına dair vivo'dan açıklama gelmiş değil ancak özellik basit bir ekran yansıtmadan ibaret olmayacak.

vivo X Fold 3 Tasarımından Neler Bekliyoruz?

Tasarımıyla ilgili detayları da gün yüzüne çıkmaya başlayan vivo X Fold 3'ün sağ tarafında delikli kamera tasarımı ve oval tasarımlı ekran çerçeveleri dikkat çekiyor. Cihazın ses ve güç gibi ayarların kontrolünün sağlandığı tuşlar da iki tarafa dağıtılmış durumda.

Samsung Display'in ürettiği ekranı kullanan vivo X Fold 3'te 2480x2200 piksel çözünürlük yer alacak ve dış ekran çözünürlüğü 2748x1172 piksel olacak. Pil tarafında da vivo x Fold 3'ün 5.600 mAh gibi güçlü bir pil ile geleceği söyleniyor.

Şimdilik yeni gelen detaylar bunlarla sınırlı ancak vivo'nun katlanabilir telefon sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlaması, vivo X Fold 3'ün sır perdesinde daha birçok dikkat çekici özelliğin yer aldığını kanıtlar nitelikte.

Peki sizin vivo X Fold 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.