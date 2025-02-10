vivo, X Fold 4 ile Büyük Bir Değişikliğe İmza Atacak

vivo, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıttığı X Fold 3 serisinin ardından yeni katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Uzun süredir merakla beklenen vivo X Fold 4'e dair adeta şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Çinli şirket yeni telefonda önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

vivo X Fold 4'ün Parmak İzi Özelliğinde Önemli Değişiklik

Digital Chat Station (DCS), Çin merkezli sosyal medya hizmeti Weibo üzerinden çeşitli iddialar ortaya attı. vivo'nun önceki katlanabilir telefonlarında ekran altı parmak izi okuyucusuna yer veriliyordu. X Fold 4'ta ise parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunacak.

Güvenliği üst seviyeye çıkaran parmak izi özelliği güç butonuna entegre edilecek. Böyle bir değişiklik yapılmasının nedeni ise telefonun kalınlığı azaltmak. X Fold 3 modelinin katlanmamış hâlinin 4,7 mm, katlanmış hâlinin ise 10,2 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

DCS, dört Çinli telefon üreticisinin bu yıl yatay şeklinde katlanan telefonlar piyasaya süreceğini iddia etti. Bu modellerin hangileri olduğu belirtilmedi ancak OPPO Find N5, Honor Magic V4, vivo X Fold 4 ve Huawei Mate X7 olduğu tahmin ediliyor.

vivo X Fold 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

X Fold 4 modelinin 6.000 mAh batarya kapasitesine rağmen çok ince ve hafif bir katlanabilir telefon olacağı söyleniyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak telefon IPX8 sertifikası ile suya karşı dayanıklılık sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kameranın yer alacağı öne sürüldü.