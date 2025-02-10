Apple'ın İlk Katlanabilir iPhone'u Yakında Geliyor! Tarih Sızdırıldı

vivo, Huawei, Samsung ve daha pek çok marka uzun süre önce katlanabilir telefon pazarına giriş yaptı. Bu markaların şu anda çok başarılı modelleri bulunuyor. Apple ise bu markaların aksine bu zamana kadar katlanabilir telefon çıkarmadı.

Bu konuda uzun süredir sessizliğini sürdüren Apple'ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Peki, katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak? Yaşanan yeni sızıntı, merak edilen soruyu yanıtladı.

Katlanabilir iPhone Çıkış Tarihi

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığını öne sürdü. Bunun iPad olabileceği de söyleniyor ancak iPhone olma ihtimali çok yüksek. Gurman'a göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazı 2026 yılının başlarında tanıtılacak.

Yeni iPhone'un dikey mi yoksa yatay olarak mı katlanacağı henüz bilinmiyor. 2024 yılının aralık ayında ilk katlanabilir iPhone'un dikey olarak katlanabilen bir Flip modelinden ziyade yatay olarak katlanan Fold modeli olacağı öne sürülmüştü. Bu, telefonun büyük ekran ile birlikte geleceğini gösteriyor.

Uzun bir süredir katlanabilir MacBook'a yönelik de söylenti bulunuyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ortaya atılan iddiada katlanabilir MacBook'un 2026'da çıkacağı ifade edilmişti. Gurman bu bilgisayarın tanıtılmasına daha birkaç yıl olduğunu da belirtti.