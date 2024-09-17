Galaxy Z Fold 6 Rakibi: vivo X Fold 4 İçin Tarih Verildi!

Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefleyen vivo, bu yılın başlarında vitrine çıkardığı X Fold 3 serisinin devam modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Son raporlar, yaklaşan vivo X Fold 4'ün bazı özelliklerini ve çıkış tarihini ortaya koyuyor.

vivo X Fold 4 Kullanıcılara Neler Sunacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektördeki sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, vivo X Fold 4 modeli hakkında bazı ayrıntılar paylaştı. Buna göre X Fold 4, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanan ilk katlanabilir telefonlardan biri olacak. Yeni işlemci hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, sızıntılar sayesinde neler beklememiz gerektiğini biliyoruz.

3 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek yonganın 4,32 GHz hızında iki çekirdek ve 3,53 GHz hızında altı çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir yapı kullanacağı söyleniyor. Ayrıca, Adreno 830 grafik birimine ev sahipliği yapacağı da iddialar arasında.

Son olarak, kaynağa göre vivo X Fold 4 modeli 2025'in ilk çeyreğinde düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için tam tarihle ilgili maalesef herhangi bir bilgi verilmediğini belirtelim.