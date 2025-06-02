6000 mAh Bataryalı vivo X Fold 5'in Fiyatı Sızdırıldı! Şaşırtan İddia

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi sızdırılan vivo X Fold 5'in bu kez fiyatı ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon beklenenden daha uygun bir fiyat ile gelecek.

vivo X Fold 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo X Fold 5 modeli X Fold 3 Pro'dan daha düşük bir fiyat ile satışa sunulacak. 2024 yılında satışa sunulan X Fold 3 Pro modelinin 9.999 yuan (54.781 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim.

Yani vivo'nun yeni katlanabilir telefonu 9.999 yuandan daha ucuza satılacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyatla satışa sunulma ihtimali de bulunuyor.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak.

vivo X Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 5 modelinin temmuz ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. vivo'nun önceki katlanabilir telefonu X Fold 3 ise geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.