Honor'dan Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Honor Tablet 10 modelini tanıtan Honor, yeni katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Magic V5 modelinin özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon devasa batarya kapasitesiyle gelecek.

Honor Magic V5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Honor Magic V5 modeli 6.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Böylece katlanabilir telefon uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Honor Magic V3 modelinde 5.150 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

8 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V5, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,45 inç büyüklüğünde olacak. LTPO OLED teknolojisini destekleyecek ikinci ekran 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.