Samsung Galaxy Z Flip 5'in Ön Gösterim Videosu Yayımlandı!

Teknoloji şirketi bugün yayınladığı kısa video ile kullanıcıları meraklandırdı. Teknoloji tutkunları gönderinin alt kısmında cihazın orta kısmında oluşan boşluk üzerine farklı yorumlarda bulundu.

Samsung'un Katlanabilir Modeli Yakında Pİyasaya Sürülecek

Yeni model hakkında medyaya birçok farklı teknik bilgiler yansıdı. Haberler içerisinde en çok dikkat çeken detay ise cihazın ekran kısmında getireceği yenilik oldu. Samsung’un bu modelinde Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Flip 4'te görülen 1,9 inçlik ekranlar yerine 3,4 inç büyüklüğündeki bir kapak ekranı bekleniyor.

Next up: take your best guess at what this could mean, and answer below! 👇 #JoinTheFlipSide #SamsungUnpacked pic.twitter.com/WUYsHvMIwg — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 21, 2023

Teknoloji şirketinin, Google'ın bazı uygulamalarını ana ekranda daha büyük simgelerle göstereceği yönündeki haberler birçok kaynakta çıkmasına rağmen şirketten net bir açıklama gelmedi.

Telefon modelinde kullanılacak olan katlanabilir özelliği kullanıcıların daha çok dikkatini çekiyor. Eski telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bu özellik Samsung’un cihazını daha da çekici hale getiriyor.

Şirketin çıkaracağı katlanabilir fonksiyonuna sahip Galaxy Z Flip 5 için şu ana kadar birçok farklı bilgiler ortaya atıldı. Teknoloji dünyasının merakla beklediği bu telefon Samsung’un 26 Temmuz’da düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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