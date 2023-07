Samsung Galaxy Z Flip 5'in Ön Gösterim Videosu Yayımlandı!

Teknoloji şirketi bugün yayınladığı kısa video ile kullanıcıları meraklandırdı. Teknoloji tutkunları gönderinin alt kısmında cihazın orta kısmında oluşan boşluk üzerine farklı yorumlarda bulundu.

Yeni model hakkında medyaya birçok farklı teknik bilgiler yansıdı. Haberler içerisinde en çok dikkat çeken detay ise cihazın ekran kısmında getireceği yenilik oldu. Samsung’un bu modelinde Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Flip 4'te görülen 1,9 inçlik ekranlar yerine 3,4 inç büyüklüğündeki bir kapak ekranı bekleniyor.

Next up: take your best guess at what this could mean, and answer below! 👇 #JoinTheFlipSide #SamsungUnpacked pic.twitter.com/WUYsHvMIwg