Kamera ve Performans Kralı vivo X100 Pro, Türkiye'ye Geliyor

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı vivo, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şu ana kadar uygun fiyatlı ve orta sınıf modellerle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise ezber bozmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ve kamera performansıyla rakipsiz olan vivo X100 Pro, sonunda Türkiye'ye geliyor.

vivo X100 Pro, Türkiye'ye Geliyor

vivo x100 Pro, kuşkusuz son zamanların en iddialı akıllı telefon modellerinden biri. Amiral gemisi sınıfındaki cihaz, hem işlemci hem de kamera performansıyla uzun süre tüm rakiplerini geride bırakarak akıllı telefon pazarının zirvesinden inmedi. Şimdi ise bu telefon Türkiye yolunda.

Ne yazık ki vivo'nun bize verdiği bilgiler arasında X100 Pro'nun çıkış tarihi ya da ne kadar olacağı bulunmuyor. Ancak şimdilik bunun yakın bir zamnada gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Peki bu telefonu bu kadar özel yapan şey ne?

Aslında bu sorunun cevabı yukarıda belirttiğimiz gibi teknik özellikler ve kamerada yatıyor. vivo X100 Pro, gücünü MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün en büyük rakibi olan bu işlemci şu ana kadar sadece üç farklı modelde karşımıza çıktı ve üçü de AnTuTu gibi performans testlerinde zirvede yer aldı.

vivo X100 Pro aynı zamanda Alman optik devi ZEISS ile iş birliğinde geliştirilen teknolojiler kullanıyor. Bu da onu özellikle de fotoğraf konusunda rakipsiz yapıyor. DXOMARK gibi performans testleri de bunu kanıtlıyor. Merak edenler için telefonun tüm özellikleri is eşu şekilde:

Vivo X100 Pro Temel Özellikler:

Ekran: Boyut: 6.78 inç Teknoloji: AMOLED Çözünürlük: 1260x2800 (FHD+) Yenileme Hızı: 120 Hz

Depolama: Dahili: 1 TB RAM: 16 GB

Batarya: Kapasite: 5400 mAh Hızlı Şarj: 100 W Kablosuz Şarj: 50 W

Kamera: Ana Kamera: 50 MP İkinci Kamera: 50 MP (Geniş Açı) Üçüncü Kamera: 50 MP (Telefoto, 3x Optik Zoom) Ön Kamera: 32 MP Video: 8K

İşlemci: Yonga Seti: MediaTek Dimensity 9300 Çekirdek: 8 Çekirdek Frekans: 3.25 GHz

Bağlantı: 5G: Var Wi-Fi: Wi-Fi 7 Bluetooth: 5.4 NFC: Var

Diğer: Suya Dayanıklılık: IPX8 Toza Dayanıklılık: IP6X Parmak İzi Okuyucu: Ekran İçinde İşletim Sistemi: Android 14 (FunTouch OS 14)



vivo X100 Pro, Türkiye'de Ne Kadara Satılacak?

Yukarıda da belirttiğim gibi bu konuda kesin bir bilgi yok. Ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Çin'de satışa çıkan telefonun fiyatını dolar kuruna çevirdiğimizde yaklaşık 1,340 dolar olarak buluyourz. Bunu da güncel dolar kuruna vurup ülkemizdeki vergi oranlarını eklersek karşımıza 86 bin TL gibi bir fiyat çıkıyor.

Ancak şirketin yerel fiyatlandırma ile telefonu bunun altında bir fiyatla satışa sunma ihtimali de yüksek.