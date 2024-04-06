vivo X100s Pro Özellikleri Ortaya Çıktı: İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor!

vivo X100 serisinin Çin'de piyasaya sürülmesinin üzerinden birkaç ay geçti ve şimdi vivo ilgi gören bu yeni modelinin Pro sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bugün merakla beklenen vivo X100s Pro akıllı telefonu Google Play Console listesinde görüldü. Sertifika her zamanki gibi telefonun teknik özellikleriyle ilgili bazı önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkaıyor.

vivo X100s Pro, PD2324 model numarasına sahip sertifikalı cihazlar arasında Google Play listesinde görüldü. Ayrıca MT6989 kod adını taşıyan bir MediaTek işlemciye sahip olduğu keşfedildi.

vivo X100s Pro Neler Sunuyor?

İddialar vivo X100s Pro'nun MediaTek'in güncel en iyi işlemcisi olan MediaTek Dimensity 9300 ile geleceği yönünde. Ancak dikkat çeken nokta bu işlemcinin normal vivo X100 Pro'nun içindeki işlemciyle aynı oluşu. Benzersiz derecede güçlü olan MediaTek Dimensity 9300, 3,25 GHz'de 1 x ARM Cortex-X4 çekirdeği, 2,85 GHz'de 3 x ARM Cortex-X4 çekirdeği ve 2,0 GHz'de 4 x ARM Cortex-A720 çekirdeğine sahip.

Listelemeye göre bu güçlü işlemciye 16 GB ram eşlik edecek. Telefon ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 14 ile gelecek. vivo X100s Pro'nun ekranı 2.800 x 1.260 çözünürlük ve 560 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca telefonun ön tarafında kavisli bir ekrana ve S olmayan X100 Pro'ya benzeyen bir tasarıma sahip olduğu doğrulanmış durumda.

Dairesel bir tasarıma sahip üçlü kamera ünitesine sahip olması beklenen vivo X100s Pro'da ZEISS lenslerin yer alması bekleniyor. Diğer tasarım unsurlarının da vivo X100 Pro ile benzer olması muhtemel.

Peki sizin vivo'nun bu yeni modelinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.