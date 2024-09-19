vivo'dan Küçük Ekranlı Telefon Sevenlere Müjde: vivo X200 Mini!

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden vivo, 14 Ekim'de merakla beklenen vivo X200 serisini vitrine çıkaracak. Raporlar, Çinli üreticinin bu yılki seride küçük ekranlı ve kompakt bir modeli kullanıcılara sunacağını gösteriyor. vivo X200 Mini olarak isimlendirilecek modelin kilit özellikleri kısa bir süre önce ortaya çıktı.

vivo X200 Mini Kullanıcılara Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X200 Mini modeliyle ilgili teknik ayrıntıları paylaştı. Buna göre akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi kullanılacak. Bununla birlikte, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak.

Üründe üç adet 50 Megapiksellik sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Ana kameranın 1/1,28 inç boyutuna ve f/1,57 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX06C sensörü kullandığı belirtiliyor. Dahası, Samsung JN1 ultra geniş açı ve 70 mm odak uzaklığına ve f/2,57 diyafram açıklığına sahip Sony IMX882 periskop sensörü bizleri karşılayacak.