vivo X200 Özellikleri Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

Ürün yelpazesini genişletmek için mesaisini sürdüren vivo, çok yakında merakla beklenen X200 serisini vitrine çıkaracak. Son raporlar, serinin standart modeliyle ilgili teknik ayrıntıları gözler önüne seriyor. Peki, vivo X200 modeli kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

vivo X200 Neler Sunacak? Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Vivo X200'ün kilit teknik özelliklerini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon 8 mm seviyelerinde bir kalınlıkla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte, dairesel bir kamera kurulumu ve delikli bir ekran tasarımıyla gelecek.

Telefonun güç alacağı işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Şu an için yeni yongayla ilgili resmi detaylar olmasa da 3 nm mimariyle üretileceğinin yanı sıra 1x 3.4 GHz Cortex-X5, 3x 3 GHz Cortex-X4 ve 4x 2.3 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapacağını biliyoruz.

Modelde 1,5K çözünürlüğe sahip 6,3 inç seviyelerinde OLED bir panel mevcut olacak. Dahası, arka cephede 50 Megapiksel ana kameranın başı çektiği üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Son olarak, 5.500 mAh veya 5.600 mAh'lik bir pilden beslenecek ürünün serinin diğer üyeleriyle birlikte ekimde tanıtılması bekleniyor.

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