vivo'nun Amiral Gemisi Katili Modeli İçin Geri Sayım: Neler Sunacak?

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını devam eden vivo, Y300 Pro modeli için geri sayıma geçti. Daha önce 3C sertifikası alan akıllı telefonla ilgili yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Peki, vivo Y300 Pro kullanıcılara neler sunacak?

vivo Y300 Pro Kullanıcılara Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntıları paylaştı. Kaynağa göre, akıllı telefonda 6.000 mAh'den büyük bir batarya kullanılacak. Ayrıca, önceki sızıntıların daha çok 6.500 mAh kapasitesine odaklandığını belirtmekte fayda var.

Model, sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip olacak. Aynı zamanda kavisli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim. Tanıtım konusundaysa şu an için net bir tarih yok, ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ay sonu ya da eylül ayında vitrine çıkacak.