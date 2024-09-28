Bomba Gibi Geliyor: vivo X200 Pro Performans Testlerine Damga Vurdu!

vivo, 14 Ekim'de merakla beklenen V200 serisini vitrine çıkaracak. Standart, Pro ve Pro Mini modellerinden oluşması beklenen yeni seri teknik özellikleriyle ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Son raporlar, Pro modelinin performans testlerinde göründüğünü ve kullanıcıları heyecanlandırdığı yönünde.

vivo X200 Pro AnTuTu Skoru Ortaya Çıktı

Vivo X200 Pro, AnTuTu 10 testlerinden 3 milyon 7 bin 853 puan almayı başardı. Bunun bir Android telefonun şimdiye kadarki en yüksek AnTuTu 10 puanı olduğu belirtilirken, en yakın rakibinin 2 milyon 880 bin 558 puanla OPPO Find X8 Pro olduğu ifade edildi.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9400 işlemci kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilecek yonga; 1x Cortex-X5 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 2.80 GHz, 4x Cortex-A725 2.10 GHz çekirdeklerine ev sahipliği yapacak.

Modelin beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

Özellik Detaylar İşlemci MediaTek Dimensity 9400 SoC CPU 1x Cortex-X5 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 2.80 GHz, 4x Cortex-A725 2.10 GHz RAM 16 GB Ekran Kavisli 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Kamera 200 MP periskop telefoto lens, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş lens Batarya 6000mAh Şarj Desteği 90W hızlı şarj Suya Dayanıklılık IP68 veya IP69 Ekstra Özellikler Gelişmiş X-eksen motoru, kablosuz şarj desteği