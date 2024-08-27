Amiral Gemisi Katili vivo X200 İçin Tarih Verildi!

vivo'nun amiral gemisi katili X200 serisi için geri sayım başladı. Bugüne kadar ortaya çıkan raporlar genellikle teknik ve tasarım detaylarına odaklanırken, tanıtım tarihi hakkında pek bir bilgi mevcut değildi. Ancak, son çıkan raporlar serinin ne zaman tanıtılacağını ortaya koyuyor.

vivo X200 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, vivo X200 serisinin ekim ayının üçüncü haftasında tanıtılacağını iddia etti. Kaynağa göre, burada daha çok 14, 15 ve 16 Ekim tarihleri öne çıkıyor ve bunun bir Çin etkinliği olacağı belirtiliyor. Global tanıtım hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Çinli üreticinin yeni serisinde vivo X200, X200+ ve X200 Pro modelleri yer alacak. Önceki raporlar, seride "mini" adında bir modelin daha olacağını iddia etti, ancak bu cihazla ilgili kapsamlı bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine de bu konuda kesin bilgi edinmek için şirketin resmi tanıtım etkinliğini beklemek daha doğru olacaktır.

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