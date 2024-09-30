vivo X200 İçin Geri Sayım: Nasıl Görünecek?

14 Ekim'de vitrine sunulması beklenen vivo X200 serisi için artık geri sayım başladı. Şu ana dek akıllı telefonlarla ilgili ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası orta-üst segmente hitap edecekleri yönünde. Son raporlar, daha önce arka panel tasarımı sızdırılan standart modelin ön yüzünü gözler önüne seriyor.

vivo X200 Nasıl Görünecek: İşte Tasarımı

vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao, kısa bir süre önce yaklaşan vivo X200 modelinin ön tasarımını gösteren yeni bir görsel paylaştı. Buna göre akıllı telefon selefindeki gibi ince çerçevelere sahip olacak ve delikli bir tasarımı benimseyecek.

Görsele daha dikkatli baktığımızda ise asıl değişikliğin çerçevelerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada selefine kıyasla daha keskin ve köşeli bir tasarım tercih edilmiş. Akıllı telefonun arka panelinde ise dairesel bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

Modelle ilgili geçmiş sızıntılara baktığımızda 50 Megapiksel Sony IMX921 ana kamera, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 50 Megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacağını söylemek mümkün. İşlemci koltuğunda ise MediaTek Dimensity 9400 oturacak.