Android Amiral Gemisi vivo X200 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

vivo, yakın zamanda yeni X200 Ultra modelini duyuracak. Markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak cihazla ilgili şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak modelin kaç W şarj hızı sunacağı belli oldu. İşte vivo X200 Ultra şarj hızı!

vivo X200 Ultra Şarj Hızı Ortaya Çıktı

vivo X200 Ultra'nın 3C sertifikası aldığı görüldü. Bilmeyenler için 3C, Çin'in yerel güvenlik ve kalite standartlarını karşılayan ürünlere verdiği bir sertifika. Bu bağlamda akıllı telefonlar için önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Sertifikaya göre vivo X200 Ultra, 100W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Her ne kadar kesin olmasa da cihaz, kısa süre içinde tamamen şarj edilebilecek gibi görünüyor. Bunu tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

vivo X200 Ultra'nın Diğer Özellikleri

İddialara göre model, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 200 Megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Gelişmiş görüntü işleme özelliğiyle dikkat çekecek cihaz, Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Bu bilgilere göre amiral gemisi segmentte yer alacağını söyleyebilmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.