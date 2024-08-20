İddialı Özelliklerle Gelecek Yeni Vivo X200'ün Tasarımı Ortaya Çıktı: Modern Görünümü İle Göz Dolduracak!

Son yıllarda uygun fiyatına kıyasla oldukça güçlü özelliklere sahip akıllı telefonları ile tanıdığımız Vivo, bu geleneğini yeni X200 serisi ile devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin ilerleye aylarda tanıtması beklenen akıllı telefon ailesi hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, cihazların tasarımını gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

Yeni Vivo X200'e Ait Tasarım Görselleri Ortaya Çıktı

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce yeni Vivo X200'e ait olduğu iddia edilen bazı tasarım görsellerini internete sızdırdı. Sızdırılan görseller, daha öncesinde bazı teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz yeni cihazın tasarım detaylarını da ortaya koyuyor. Paylaşılan taslak görüntülerine göre yeni Vivo X200, halefi X100 ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olacak.

Sızdırılan görüntüleri incelediğimizde, yeni cihazın tıpkı X100 gibi dairesel bir kamera adası ile birlikte geleceğini görüyoruz. Söz konusu kamera modülü, optik lenslerin yanı sıra ortasında bir "ZEISS" sembolüne ve bir LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında bir kamera deliği bulunduran telefon, beklendiği üzere inçe bir çerçeve ve yüksek bir ekran-gövde oranı ile modern tasarımını tamamlıyor.

Yeni serinin teknik özelliklerine de değinecek olursak, yaklaşan telefonlar MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alan ilk cihazlar olmalarıyla epey dikkat çekecek. Öte yandan kamera kurulumunun X100 serisine göre bazı iyileştirmelere geleceği söyleniyor. Vivo'nun ilerleyen süreçte yapacağı açıklamalarla X200 serisi hakkında daha çok bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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