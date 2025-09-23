200 MP Kameralı vivo X300 Serisinin Görüntüleri Paylaşıldı

vivo'nun merakla beklenen yeni telefonları X300 ve X300 Pro'nun yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte X300 serisinin hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Paylaşılan görseller yeni telefonların, geçtiğimiz yıl satışa sunulan vivo X200 serisine benzeyeceğini gözler önüne serdi.

vivo X300 Serisinin Tasarımı Belli Oldu

Paylaşılan görsellere baktığımızda X300 ve X300 Pro'nun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülünün yer alacağını görüyoruz. Modülün üzerinde kameraların yanı sıra Zeiss logosu da bulunuyor. Modülün sol kısmında ise LED flaş yer alıyor. Telefonlar genel olarak çok şık görünüyor.

Çok güçlü donanıma sahip X300 ve X300 Pro, dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. vivo X300 mor, mavi, siyah ve turuncu renk seçenekleri ile satışa sunulacak. X300 Pro'da ise kahverengi, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunacak. Aşağıdaki görselde sol taraftaki X300, sağ taraftaki ise X300 Pro.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip X300, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

X300, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. vivo X200'de bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200 Pro'da Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti. X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. 6500 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunacak.

vivo X300 Serisinin Tanıtım Tarihi

vivo'nun yeni telefonları X300 ve X300 Pro, 13 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. X300 Ultra ve X300 FE'nin ise farklı bir tarihte tanıtılması bekleniyor. vivo X200 ve X200 Pro 14 Ekim 2024, X200 Ultra 21 Nisan 2024, X200 FE ise 23 Haziran 2025'te duyurulmuştu.