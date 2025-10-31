Çok Güçlü İşlemcili vivo X300 Serisinin Global Fiyatı Açıklandı

X300 ve X300 Pro'nun tanıtımını bu ayın başlarında Çin'de gerçekleştiren vivo şimdi de yeni telefonlarını küresel pazara getirdi. Bununla birlikte X300 ile X300 Pro'nun global fiyatı da belli oldu. Son derece etkileyici özelliklerle beraber gelen telefonlar, fiyatı ile kullanıcıları şaşırttı.

vivo X300 ve X300 Pro'nun Fiyatı

vivo X300 için 1049 euro (51 bin 65 TL), vivo X300 Pro için 1399 euro (68 bin 103 TL) fiyat etiketi belirlendi. X300 pembe ve siyah renk seçeneklerini sunarken X300 Pro ise kahverengi ve siyah renk seçenekleri ile beraber geliyor.

vivo X300 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640

1216 x 2640 Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Armor Glass

Armor Glass İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 İşlemci Üretim Süreci: 3 nm

3 nm RAM: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 SIM Desteği: Çift SIM

Çift SIM Bluetooth: 5.4

5.4 Bağlantı Noktası: USB Type-C

USB Type-C Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Arka Ana Kamera: 200 MP, f/1.68 diyafram

200 MP, f/1.68 diyafram Arka Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP, f/2.0 diyafram

50 MP, f/2.0 diyafram Arka Periskop Telefoto Kamera: 50 MP, f/2.57 diyafram

50 MP, f/2.57 diyafram Ön Kamera: 50 MP, f/2.0 diyafram

50 MP, f/2.0 diyafram Batarya Kapasitesi (Global Versiyon): 5360 mAh

5360 mAh Kablolu Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Kablosuz Şarj Desteği: 40W

40W Boyutlar: 150,57 x 71,92 x 7,95 mm

150,57 x 71,92 x 7,95 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Su ve Toza Dayanıklılık Sertifikaları: IP68 ve IP69

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo X300, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı daha akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlarken yüksek parlaklık seviyesi ise ekranın gün ışığından etkilenmemesine olanak tanıyor. Telefon ayrıca Armor Glass ekran koruma teknolojisini de destekliyor.

Cihaz, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreci ile geliştirilen işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo x200 serisinin standart modelinde ise Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen cihaz, çift SIM desteği, Bluetooth 5.4 ve USB Type-C desteği sunuyor. Telefonda ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü de bulunuyor.

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.

Telefonun global versiyonu, 5360 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Buna ek olarak 90W kablolu hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteği sunuyor. 150,57 x 71,92 x 7,95 mm boyutlarındaki telefon, 190 gram ağırlığında. Bu arada telefonun belirli bir dereceye kadar su ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

vivo X300 Pro Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Maksimum Parlaklık: 4500 nit

4500 nit Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Armor Glass

Armor Glass İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 İşlemci Üretim Süreci: 3 nm

3 nm GPU: Arm G1-Ultra

Arm G1-Ultra RAM: 12 GB ve16 GB

12 GB ve16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi (Global Versiyon): 5440 mAh

5440 mAh Kablolu Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Kablosuz Şarj Desteği: 40W

40W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Origin OS 6

Android 16 tabanlı Origin OS 6 Su ve Toza Dayanıklılık Sertifikaları: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 Boyutlar: 161,98 x 75,48 x 7,99 mm

161,98 x 75,48 x 7,99 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Bluetooth: 5.4

5.4 SIM Desteği: Çift SIM

Çift SIM Güvenlik: Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü

Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü Arka Ana Kamera: 50 MP, f/1,57 diyafram

50 MP, f/1,57 diyafram Arka Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP, f/2.0 diyafram

50 MP, f/2.0 diyafram Arka Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP, f/2.0 diyafram

vivo X300 Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO AMOLED ekranda 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran özellikleri bakımından X300'e benzeyen cihaz, günlük hayatta yanınızda taşırken yaşanabilecek çizilmelere karşı dayanıklılık sunan Armor Glass ekran koruma teknolojisi de mevcut.

Telefonda 3 nm üretim süreci ile geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi ve Arm G1-Ultra GPU bulunuyor. Cihaz, 12 ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama sunuyor. Telefonun global sürümü, 5440 mAh batarya kapasitesine sahip. 90W kablolu hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile gelen cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. 161,98 x 75,48 x 7,99 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 226 gram. X300 gibi Bluetooth 5.4 ve çift SIM desteği sunuyor. Ayrıca telefonda ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü de yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1,57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.