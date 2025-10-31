12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Son derece şık bir tasarımı ile bütün gözlerin üzerinde toplanmasına neden olan Wiko X70 tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun merak edilen özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Cihaz, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve daha pek çok özellikle birlikte geliyor.

Wiko X70 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412

: 1080 x 2412 Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruması : Kunlun Glass

: Kunlun Glass Arka Ana Kamera Çözünürlüğü : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Ön Kamera Çözünürlüğü : 32 megapiksel

: 32 megapiksel Kamera Teknolojisi : RYYB

: RYYB Batarya Kapasitesi : 6100 mAh

: 6100 mAh Hızlı Şarj Desteği : 40W

: 40W Kablosuz Şarj Desteği : Yok

: Yok RAM Seçenekleri : 8 GB ve 12 GB

: 8 GB ve 12 GB Depolama Seçenekleri : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Bluetooth Versiyonu : 5.2

: 5.2 Bağlantı Noktası: USB Type-C

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Wiko X70, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1080 x 2412 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, düşme, çarpma ve çizilme gibi durumlara karşı dayanıklılık sunmak için Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihaz, RYYB teknolojisini kullanarak daha fazla ışık yakalıyor. Bu özellik sayesinde geceleri karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların daha aydınlık ve daha az bulanık olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ters ışıkta çekilen fotoğrafların da daha net göründüğü ifade ediliyor.

Cihaz, 6100 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 40W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dev bataryası sayesinde cihazı oldukça uzun bir süre kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Böylece çalışmalarınız yarıda kesilmiyor, işlerinize odaklanabiliyorsunuz. Kablosuz şarj desteğinin olmadığı belirtilen telefonun işlemcisi ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Nova 14i'de Snapdragon 680 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Kullanıcılara üç farklı RAM ve depolama seçeneği arasından seçim yapma imkânı tanınıyor. Telefonda ayrıca Bluetooth 5.2 ve USB Type-C desteği bulunuyor.

Wiko X70 Fiyatı

Wiko X70 için 1599 yuan (9 bin 453 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. 6,35 x 2,95 x 0,30 inç boyutlarındaki telefon, beyaz, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Telefonun küresel pazara ne zaman geleceği ile ilgili herhangi bir bilginin paylaşılmadığını da belirtelim.