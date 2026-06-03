vivo'nun 144Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500 Pro Max'in ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Bu da genel telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkileyecek.

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

Yeni amiral gemisi, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Serinin bir önceki modeli vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebileceği anlamına geliyor.

vivo X500 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu, özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bazı telefonlarda 3x bazılarında ise 5x optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Dijital yakınlaştırma ile bu miktar artırılabiliyor. Yeni amiral gemisi modelinde kaç x yakınlaştırma yapılabileceği ise henüz belli değil.

vivo X300 Pro'nun 200 megapiksel çözünürlüğündeki periskop telefoto kamerası 3.7x optik yakınlaştırma yapabildiğini belirtelim. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 3.7x civarı bir optik yakınlaştırma görebiliriz. X300 Pro'da ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera da bulunuyor. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro Max'in 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X300 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in X300 Pro'ya kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.