Xiaomi'nin Yeni Telefonu Bataryasıyla Powerbankleri Üzecek!

Xiaomi geçtiğimiz yıl Mediatek Dimensity 7400 Ultra işlemci, 120Hz ekran, 50 megapiksel kamera ve 7.000 mAh batarya sunan Redmi Note 15 Pro'yu tanıtmıştı. Çinli marka bir süredir Redmi Note 17 Pro üzerinde mesai harcıyor. Son gelişmeler akıllı telefonun batarya kapasitesini gözler önüne seriyor.

Redmi Note 17 Pro Çin Sürümünde Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Redmi Note 17 Pro’nun Çin versiyonunda 10.000 mAh’yi aşan batarya kapasiteleri mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere Redmi Note 15 Pro’nun Çin sürümünde 7.000 mAh’lik bir pil tercih edilmişti. Bu da yeni modelde batarya kapasitesinin en az yüzde 43 oranında artacağı anlamına geliyor.

Redmi Note 17 Pro Global Versiyonunda Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefonun Çin versiyonunda 10.000 mAh’nin üzerinde bir batarya kullanılacağı söylense de Türkiye'de de satılacak modellerde kapasitenin bir miktar daha düşük olması söz konusu. Bu doğrultuda cihazın global sürümlerinde 8.000 ila 9.000 mAh seviyesinde bir pil yer alacağı iddia ediliyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak selefinin global sürümünde 6.580 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Bu da minimum yüzde 23'lük bir artış diyebiliriz.

Redmi Note 17 Pro Şarj Hızı Kaç Watt Olacak?

Maalesef şu ana dek akıllı telefonun şarj hızlarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Ancak burada selefi Redmi Note 15 Pro'nun 45W kablolu ve 22.5W kablosuz hızlarda şarj olabildiğini biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin minimum bu hızları desteklemesi kuvvetle muhtemel.

Redmi Note 17 Pro Bataryası Kaç Saat Dayanacak?

Redmi Note 17 Pro henüz tanıtılmadığından bataryasının ne kadar dayanacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Note 15 Pro'nun piline bakarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Zira akıllı telefon tam dolu bir bataryayla 6 ila 8 saat aralıksız PUBG Mobile veya Call of Duty: Mobile gibi yüksek grafikli oyunları oynatabiliyor. Bunları dikkate alarak yeni modeli 7.5 ila 10 saat arasında kesintisiz oyun deneyimi sunmasını bekleyebiliriz. Tabii tüm bu detayları tahmine dayalı olduğunu da belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 Pro'nun sızdırılan batarya kapasiteleri gerçekten memnun edici. Zira Çin veya global sürüm farketmeksizin akıllı telefonun pil kapasitelerinde kayda değer bir artış yaşanacak. Bunu da doğal olarak akıllı telefonun selefinden çok daha uzun kullanım süreleri sunacağı şeklinde yorumlayabiliriz.