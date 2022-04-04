Vivo X80'in Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Vivo X80'in daha önce teknik özellikleri bir kez daha sızdırılmıştı ancak bu sefer bazı yeni bilgilere de sahibiz. Vivo'nun X70 Pro+ akıllı telefonunun halefi olarak gelecek olan Vivo X80'i Çinli akıllı telefon üreticisi önce Çin'de piyasaya sürmeyi düşünüyor. Telefon bir süre sonra ise Hindistan pazarına girecek.

91Mobiles'tan gelen yeni bilgilere göre Vivo X80'in MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Cihazın Hindistan pazarında aynı özelliklerle mi piyasaya sürüleceği yoksa amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 ile mi geleceği belli değil. Gelen bilgilerde ayrıca Vivo X80'in DC-dimming özellikli 6.78 inç E5 120Hz AMOLED ekrana sahip olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonda kullanılan bu ekran teknolojisi, önceki nesil X70 serisinde bulunana benzer. X80'in, cihazı içerik tüketimi için harika hâle getirecek HDR10+'ı desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Vivo X80 ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olacak. Şirket ayrıca 8GB RAM/128GB depolama ve 8GB RAM/256GB depolama olarak iki farklı varyant daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Renk seçeneklerinin ise Aurora Dawn ve Cosmic Black olması bekleniyor.

Kamera özellikleri açısından X80, Samsung'un GN5 sensörlü 50 MP birincil kamera, 13 MP ikincil lens ve 12 MP Sony IMX663 lens içermesi bekleniyor. Selfie kamerasında ise 44 MP bir kameraya sahip olacağı düşünülüyor. Cihazın bataryasıyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.

Vivo'nun bu ay Vivo Pad'i ve Vivo X Fold'u piyasaya sürmesi bekleniyor ve tüm gözler hem fiyat hem de işlevsellik açısından Vivo X Fold'da olacak. Diğer üreticilerin katlanabilir akıllı telefonları henüz Galaxy Z Fold'u tahtından indiremese de bu yeni cihaz için büyük umutlar var.

Peki siz Vivo'nun yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Vivo X80 Teknik Özellikleri