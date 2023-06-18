vivo X90s Antutu Puanı ile Rekor Kırdı!

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen vivo X90s, Antutu puanı ile büyük bir başarının altına imza attı. vivo marka yeni akıllı telefon modelinin ayrıca Geekbench'te sergilediği tekli ve çoklu çekirdek performansının sonuçları da ortaya çıktı.

vivo X90s Antutu Puanı Belli Oldu

V2241HA model numarasına sahip olan vivo X90s, AnTuTu testinde başarılı bir performans sergileyerek rekor kırdı. Gücünü MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden alan akıllı telefon 1 milyon 657 bin 772 puan almayı başardı.

Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen vivo X90s CPU kategorisinde 435 bin 656 puan, GPU kategorisinde 605 bin 932 puan, MEM kategorisinde ise 314 bin 297 puan aldı.

Cihazın ayrıca Geekbench test sonuçları da belli oldu. Android 13 işletim sistemiyle beraber gelen cihaz tekli çekirdek testinde 1.790 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5.381 puan aldı.

Telefonun 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihazın RAM ve depolama alanı konusunda birden fazla seçenek sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

vivo X90s Çıkış Tarihi

vivo marka yeni akıllı telefon modelinin bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu cihazın farklı bir tarihte satışa sunulabileceğini de belirtmek gerekiyor.

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