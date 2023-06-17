Oyun Canavarı iQOO Neo 7 Pro'nun İşlemcisi Belli Oldu

Birkaç gün önce iQOO, 4 Temmuz'da Hindistan'da tanıtılacak olan iQOO Neo 7 Pro'nun tasarımını ortaya çıkardı. Şirket şimdi de akıllı telefonun işlemci ve şarj hızı gibi birkaç temel özelliğini doğruladı.

iQOO, iQOO Neo 7 Pro'nun Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından destekleneceğini ve "oyun deneyimini yeni zirvelere" taşımak ve "gelişmiş grafikler ve akıcı oyun" sunmak için bir "bağımsız bir oyun işlemcisi" ile birleştirileceğini doğruladı.

iQOO Neo 7 Pro ayrıca 120W FlashCharge teknolojisini de destekleyecek ve telefonun pilini 8 dakika içinde %50'ye kadar dolduracak. Şirket bunun dışında henüz pil kapasitesini açıklamadı.

Ayrıca iQOO, iQOO Neo 7 Pro'nun Hareket Kontrolü özelliği ile geleceğini ve kullanıcıların "genel oyun deneyimini geliştiren sezgisel telefon hareketlerini kullanarak oyunlarla etkileşime girmelerine" olanak tanıyacağını söyledi.

iQOO Neo 7'nin Diğer Teknik Özellikleri Nasıl Olacak? (Beklenti)

iQOO, Neo 7 Pro'nun teknik özelliklerini henüz detaylandırmadı ancak söylentiler telefonun şu anda Çin'de mevcut olan yeniden markalanmış bir iQOO Neo7 Racing olduğunu iddia ediyor. Eğer bu söyelnti doğruysa iQOO Neo 7 Pro, 6.78 inç 120Hz FullHD+ AMOLED ekrana, ekran içi parmak izi tarayıcıya ve 5,000 mAh pile sahip olacak.

Ön tarafta 16MP selfie kamerası, arka tarafta ise 50MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimlerinden oluşan üçlü kamera ünitesi yer alacak. Bununla birlikte Neo 7 Pro, Çin'e özel olduğu için Origin OS yerine Funtouch OS işletim sistemiyle gelecek.

Peki sizin iQOO Neo 7 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.