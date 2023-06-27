AnTuTu'da Rekor Kıran vivo X90s Tanıtıldı: Uygun Fiyatlı!

Çin merkezli üretici tarafından gerçekleştirilen tanıtımla birlikte vivo X90s özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, sahip olduğu güçlü donanım ve şık tasarımla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo x90S neler sunuyor?

vivo X90s Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2800 piksel

: 1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 4810 mAh

: 4810 mAh Hızlı Şarj : 120W

: 120W Yazılım: Android 13 tabanlı OriginOS 3

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo X90s, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere üç farklı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

X90s modelinin arka kameraları 4K çözünürlükte 30/60 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS, ön kamera ise 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yeteneğine sahip. 4810 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihazın 120W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini de belirtmek gerekiyor.

vivo X90s Fiyatı

8 GB + 256 GB: 553 dolar

12 GB + 256 GB: 594 dolar

12 GB + 512 GB: 650 dolar

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