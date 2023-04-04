Bütçe Dostu Vivo Y02A Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo Y02A özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu bir akıllı telefon olan Vivo Y02A, sahip olduğu yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Peki, Vivo marka akıllı telefon modeli neler sunuyor?

Vivo Y02A Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,51 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Ağırlık: 186 gram

Kalınlık: 8,5 mm

Yazılım: Android 12 Go Edition, Funtouch 12

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y02A, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekran teknolojisini içeren telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio P35 işlemcisinden alan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Vivo Y02A Fiyatı

Bangladeş'te satışa çıkan Vivo Y02A isimli akıllı telefon modeli yaklaşık olarak 120 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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